Українська окрема механізована бригада “Холодний Яр” ввела на озброєння трофейний російський КАМАЗ-63968 “Тайфун-К”.

Спочатку українські військові хотіли знищити цей “Тайфун”, але потім “затрофеїли”. Наразі 93-тя окрема механізована бригада працює на Ізюмському напрямку.

“Цей Тайфун зупинили завдяки попаданню у пневматичні системи, патрубки. Хлопці хотіли розстріляти його з мух (РПГ – ред.), але передумали“, – розповів військовий.

До речі Сергій Волощенко показав, що залишилось від “Тайфун-К” 4х4

Трофейний російський КАМАЗ-63968 “Тайфун-К” на озброєнні українських військових з 93 ОМБр на Харківщині. Червень 2022. Україна. Фото: “Наше Місто”

Ще на початку війни, 26 лютого ЗСУ в ході запеклих боїв захопили перший російський трофейний “Тайфун”, а станом на середину квітня було знешкоджено близько 10 одиниць таких машин, декілька з них захоплено цілими.

Відомо про ще один захоплений КАМАЗ-63968, який зараз теж на службі ЗСУ. Він добутий у бою біля Охтирки Сумської області.

Довідка Авто24

КАМАЗ-63968 “Тайфун-К” – універсальний броньований автомобіль підвищеної захищеності на оригінальному шасі. Належить до машин класу MRAP (захищені від мін та засідок). Бронемашина перебуває на озброєнні армії Росії з 2015 року. Броня 4 класу має захищати від куль калібру 14,5 мм. Корпус має витримувати підриви вибухових пристроїв потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Одночасно в машині може розміститися три члени екіпажу та 14 солдатів. Машина являється частиною сімейства бронеавтомобілів “Тайфун”.