Hyundai и Kia потратят еще два миллиарда долларов на дефектные моторы. Автогигант готовится к очередной волне гарантийных замен.

Концерн Hyundai Group уже потерял пять миллиардов и потратит еще два миллиарда долларов на дефектные двигатели. По данным Reuters, более половины прибыли за третий квартал направят на компенсации пострадавшим клиентам в Северной Америке: Hyundai выделит 945 миллионов долларов, Kia – 1 070 миллионов долларов. Большие затраты – следствие имиджевого решения предложить пожизненную гарантию на проблемные силовые агрегаты.

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О проблемах с двигателями семейства Theta II GDi стало известно во второй половине 2010-х. Hyundai и Kia пришлось отозвать миллионы автомобилей, а три года назад корейский автогигант предложил владельцам проблемных машин бессрочную гарантию на моторы. Теперь проявились последствия этого решения: из-за кризиса американцы стали реже менять автомобили, поэтому количество гарантийных замен оказалось больше, чем ожидалось.

По состоянию на октябрь 2020 года чистый убыток Hyundai и Kia от неисправных двигателей составил три миллиарда долларов, а с учетом имиджевых потерь и обрушения акций корейский концерн недосчитался пяти миллиардов в американской валюте. Теперь оказалось, что из-за новой волны замен силовых агрегатов автогиганту придется раскошелиться еще на два миллиарда. Впрочем, аналитики считают, что в этот раз репутационные расходы будут сведены к минимуму. Так что ущерб можно оценить в 7 миллиардов долларов.

Незапланированные расходы в размере двух миллиардов долларов не оставят Hyundai и Kia без квартальной прибыли: по оценкам Reuters, после резерва для компенсаций американцам у Hyundai останется около миллиарда долларов, у Kia - около 320 миллионов долларов. Отчеты обоих автопроизводителей должны быть опубликованы в ближайшее время.