Hyundai та Kia витратять ще два мільярди доларів на дефектні мотори. Автогігант готується до чергової хвилі гарантійних замін.

Концерн Hyundai Group вже втратив п'ять мільярдів і витратить ще два мільярди доларів на дефектні двигуни. За даними Reuters, більше половини прибутку за третій квартал спрямують на компенсації постраждалим клієнтам у Північній Америці: Hyundai виділить 945 мільйонів доларів, Kia – 1 070 мільйонів доларів. Великі витрати - наслідок іміджевого рішення запропонувати довічну гарантію на проблемні силові агрегати.

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Про проблеми з двигунами сімейства Theta II GDi стало відомо у другій половині 2010-х. Hyundai та Kia довелося відкликати мільйони автомобілів, а три роки тому корейський автогігант запропонував власникам проблемних машин безстрокову гарантію на мотори. Тепер проявилися наслідки цього рішення: через кризу американці стали рідше змінювати автомобілі, тому кількість гарантійних замін виявилася більшою, ніж очікувалося.

Станом на жовтень 2020 року чисті збитки Hyundai та Kia від несправних двигунів склали три мільярди доларів, а з урахуванням іміджевих втрат та обвалу акцій корейський концерн недорахувався п'яти мільярдів в американській валюті. Тепер виявилося, що через нову хвилю замін силових агрегатів автогіганту доведеться розщедритися ще на два мільярди. Втім, аналітики вважають, що цього разу репутаційні витрати будуть зведені до мінімуму. Отже збитки можна оцінити у 7 мільярдів доларів.

Незаплановані витрати у розмірі двох мільярдів доларів не залишать Hyundai та Kia без квартального прибутку: за оцінками Reuters, після резерву для компенсацій американцям у Hyundai залишиться близько мільярда доларів, у Kia — близько 320 мільйонів доларів. Звіти обох автовиробників мають бути опубліковані найближчим часом.