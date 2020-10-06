Специалисты некоммерческой организации Consumer Reports изучили данные по 200 гибридных автомобилях и 55 электрокарах, пробег которых превышал 160,9 тысячи километров (100 тысяч миль) и поделились статистикой о стоимости их текущей эксплуатации.

Стоимость заправки горючим и зарядки электроэнергией – лишь часть расходов на содержание автомобиля.

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Результаты исследования Consumer Reports, посвященные стоимости содержания и ремонта электрокаров, гибридов и обычных автомобилей c двигателем внутреннего сгорания, показывают заметные преимущества "зеленых" авто.

В рамках исследования эксперты собрали данные о различных пассажирских автомобилях, годовой пробег которых составил не менее 3,2 тысячи километров и не более 100 тысяч. Также учитывая были исключены автомобили с общим пробегом более 320 тысяч км. Для анализа использовалась информация о среднем размере расходов на содержание и ремонт транспортных средств, в расчете на одну милю пробега (1,6 километра). Результаты показали, что электромобили и гибриды с функцией зарядки от розетки потребует в среднем в два раза меньше средств, чем автомобили с ДВС.

С увеличением пробега, эксплуатационные расходы растут, независимо от типа силовой установки транспортного средства. При этом, до отметки в 100 тысяч миль (160 тысяч км) электрокары обходятся дешевле гибридов, но затем расходы на машины с электрической силовой установкой оказываются выше.

Тип автомобиля Расходы при пробеге 0-50 тысяч миль При пробеге 50-100 тысяч миль При пробеге 100-200 тысяч миль В среднем за все время
Электрокары 0,012 доллара 0,028 доллара 0,043 доллара 0,031 доллара
Плагин-гибриды 0,021 доллара 0,031 доллара 0,033 доллара 0,030 доллара
Авто с ДВС 0,028 доллара 0,060 доллара 0,079 доллара 0,061 доллара