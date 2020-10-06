Фахівці некомерційної організації Consumer Reports вивчили дані по 200 гібридних автомобілях і 55 електрокарах, пробіг яких перевищував 160,9 тисячі кілометрів (100 тисяч миль) та поділились статистикою про вартість їх поточної експлуатації.
Вартість заправки пальним та зарядки електроенергією – лише частина витрат на утримання автомобіля.
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Результати дослідження Consumer Reports, присвячені вартості утримання та ремонту електрокарів, гібридів і звичайних автомобілів c двигуном внутрішнього згоряння, показують помітні переваги “зелених” авто.
В рамках дослідження експерти зібрали дані про різні пасажирські автомобілі, річний пробіг яких становив не менше 3,2 тисячі кілометрів і не більше 100 тисяч. Також з огляду були виключені автомобілі із загальним пробігом більше 320 тисяч кілометрів. Для аналізу використовувалась інформація про середній розмір витрат на утримання і ремонт транспортних засобів, в розрахунку на одну милю пробігу (1,6 кілометра). Результати показали, що електромобілі та гібриди з функцією зарядки від розетки потребують, в середньому, в два рази менше коштів, ніж автомобілі з ДВЗ.
Зі збільшенням пробігу, експлуатаційні витрати зростають, незалежно від типу силової установки транспортного засобу. При цьому, до відмітки у 100 тисяч миль (160 тисяч км) електрокари обходяться дешевше гібридів, але потім витрати на машини з електричною силовою установкою виявляються вищими.
|Тип автомобіля
|Витрати при пробігу 0-50 тисяч миль
|При пробігу 50-100 тисяч миль
|При пробігу 100-200 тисяч миль
|В средньому за весь час
|Електрокари
|0,012 долара
|0,028 долара
|0,043 долара
|0,031 долара
|Плагін-гібриди
|0,021 долара
|0,031 долара
|0,033 долара
|0,030 долара
|Авто з ДВЗ
|0,028 долара
|0,060 долара
|0,079 долара
|0,061 долара