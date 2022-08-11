Кроссовер Edge следующего поколения получит дизайн в стиле кросс-лифтбека Evos.

В базе Министерства промышленности и информатизации КНР появились фотографии кроссовера Ford Edge следующего третьего поколения. Он получит дизайн в стиле кросс-лифтбека Evos, увеличится в размерах и будет смотреться солиднее.

Читайте также: Подержанный Ford Edge из США: нашел чем удивить

В гамму двигателей модели войдет двухлитровая "турбо четверка", к которой позже присоединится гибридная силовая установка. Будет выпускать Edge СП Changan Ford. Старт продажи новинки запланирован на 2023 год.

В своем современном виде кроссовер Ford Edge выпускается с 2015 года. За это время модель дважды пережила рестайлинг, причем последний раз, в 2021-м, фордовцы эксклюзивно обновили трехрядный Edge Plus для китайского рынка. Там же, в Поднебесной, вскоре дебютирует внедорожник третьего поколения. Его фотографии уже появились в базе Министерства промышленности и информатизации КНР.

Трудно не заметить, что Edge радикально сменил имидж и благодаря двухцветной окраске и "парящей" крыше стал выглядеть солиднее и статуснее предшественника. Дизайн в целом повторяет стилистику последних новинок Ford для Китая – от кросс-лифтбека Evos и седана Mondeo до внедорожника Equator.

Изменились и размеры: по габаритам новый Edge превзошел китайский Toyota Highlander и уже приближается к местному Explorer.

Пока не опубликованы фотографии салона. Впрочем, каких-то серьезных отличий от того же Mondeo ждать не стоит. Скорее всего, “Эджу” придадут огромный цифровой кластер практически на всю ширину передней панели, пересмотрят материалы отделки и оборудования. Правда, широкоформатный экран есть и у нынешнего Edge Plus. Он объединяет 8-дюймовую “приборку” и основой дисплей на 13,2 дюйма. Мультимедиа оснащена голосовым помощником с ИИ и обновляется воздухом.

Единственный заявленный для "третьего" Edge двигатель – "турбо четверка" 2.0 EcoBoost мощностью 251 лошадиную силу. Она придет на смену аналогичному агрегату с отдачей 245 сил, сочетающемуся с восьмидиапазонным автоматом, передним или полным приводом. Также новый кроссовер может получить гибридную силовую установку, но о ней подробностей пока нет.

По предварительной информации, продажа нового Edge в Китае начнется в следующем году. Выпускать внедорожники по-прежнему будет СП Changan Ford. Цены пока не объявлены. Нынешний Edge Plus стоит от 229 800 до 269 800 юаней, (34 – 40 тысяч долларов).