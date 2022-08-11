Кросовер Edge наступного покоління отримає дизайн у стилі крос-ліфтбека Evos.

У базі Міністерства промисловості та інформатизації КНР з'явилися фотографії кросовера Ford Edge наступного третього покоління. Він отримає дизайн в стилі крос-ліфтбека Evos, збільшиться в розмірах і виглядатиме солідніше.

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У гаму двигунів моделі увійде дволітрова "турбочетвірка", до якої пізніше приєднається гібридна силова установка. Випускатиме Edge СП Changan Ford. Старт продажу новинки заплановано на 2023 рік.

У своєму сучасному вигляді кросовер Ford Edge випускається з 2015 року. За цей час модель двічі пережила рестайлінг, причому останній раз, 2021-го, фордівці ексклюзивно оновили трирядний Edge Plus для китайського ринку. Там же, у Піднебесній, незабаром дебютує позашляховик третього покоління. Його фотографії вже з'явилися у базі Міністерства промисловості та інформатизації КНР.

Важко не помітити, що Edge радикально змінив імідж і завдяки двокольоровому забарвленню і даху, що «парить», став виглядати солідніше і статусніше попередника. Дизайн загалом повторює стилістику останніх новинок Ford для Китаю - від крос-ліфтбека Evos і седана Mondeo до позашляховика Equator.

Змінилися і розміри: за габаритами новий Edge перевершив китайський Toyota Highlander і вже наближається до місцевого Explorer.

Поки що не опубліковані фотографії салону. Втім, якихось серйозних відмінностей від того ж Mondeo чекати не варто. Швидше за все, «Еджу» додадуть величезний цифровий кластер практично на всю ширину передньої панелі, переглянуть матеріали обробки та обладнання. Щоправда, широкоформатний екран є і нинішній Edge Plus. Він об'єднує 8-дюймову «приборку» та основою дисплей на 13,2 дюйми. Мультимедіа оснащена голосовим помічником з ІІ та оновлюється повітрям.

Єдиний заявлений для "третього" Edge двигун - "турбочетвірка" 2.0 EcoBoost потужністю 251 кінську силу. Вона прийде на зміну аналогічному агрегату з віддачею 245 сил, що поєднується з восьмидіапазонним автоматом, переднім або повним приводом. Також новий кросовер може отримати гібридну силову установку, але про неї подробиць поки немає.

За попередньою інформацією, продаж нового Edge в Китаї розпочнеться наступного року. Випускатиме позашляховики, як і раніше, буде СП Changan Ford. Ціни поки що не оголошені. Нинішній Edge Plus коштує від 229 800 до 269 800 юанів, (34-40 тисяч доларів).