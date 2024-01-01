Раскрыты цены на гибридный Porsche 911

Новая модель Carrera GTS сочетает фирменный шестицилиндровый двигатель 911 с задним расположением электрического двигателя и электрического турбокомпрессора, что повышает мощность до 532 лошадиных сил. Он должен поступить в продажу до конца текущего года.

Стоимость нового 911 Carrera в кузове купе – от 6306825 гривен, а 911 Carrera GTS Coupé – от 8359290 гривен. Поставки 911 Carrera начнутся в конце лета, а 911 Carrera GTS – в конце 2024 года.

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Carrera GTS использует новый 3,6-литровый шестицилиндровый двигатель вместо старого 3,0-литрового двигателя (который будет использоваться в других моделях 911). Сам по себе этот двигатель выдает 478 л.с., что на 5 л.с. больше, чем у предыдущего двигателя GTS. Гибридная система позволяет Porsche отказаться от двойного турбонаддува в пользу одного электрического турбокомпрессора. Это похоже на традиционный турбокомпрессор с выхлопными газами, но с двигателем мощностью 11 кВт (14,7 л.с.) на валу между турбиной и компрессором. Этот двигатель может очень быстро раскручивать турбонаддув для быстрой реакции, значительно минимизируя задержку турбонаддува, но он также может возвращать питание в 400-вольтовый аккумулятор.

Также есть тяговый двигатель мощностью 32,6 л.с., зажат между шестиступенчатой коробкой передач и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Оба они питаются от очень маленькой батареи емкостью 1,9 кВт-ч, которая находится под передним капотом, где обычно размещается 12-вольтовая батарея в других моделях 911. Аккумулятор на 12 вольт, в свою очередь, перемещается в отсек за задней полкой.

В общем новая Carrera GTS весит на 47 кг больше, чем предыдущая модель, и частично это связано с дополнительным стандартным оборудованием, включая рулевое управление задними колесами, но добавленная мощность с лихвой компенсирует это. Это первая модель 911 Carrera, которая разгоняется сотни меньше чем за 3 секунды. Согласно характеристик ускорение занимает 2,9 секунды.

В дополнение к системе T-Hybrid, Carrera GTS получил новые активные аэродинамические заслонки спереди для улучшения необходимого охлаждения. Передняя и задняя панели получили некоторые изменения в стиле, появились новые варианты колес, а задние шины увеличились на 10 мм в ширину до 315/30ZR21, тогда как передние остались на 245/35ZR20. Самое большое изменение внутри - абсолютно новая, полностью цифровая панель датчиков. К сожалению аналоговый тахометр окончательно исчез. Тем не менее, цифровой кластер отображает тахометр по центру, как это свойственно 911.

Базовая модель Carrera также обновлена до 2025 года с использованием турбонаддувов и интеркулеров от предыдущих моделей GTS и Turbo. Мощность выросла на девять л.с., но крутящий момент остается неизменным. Такие же обновления касаются базовой Carrera, но панели отличаются от тех, что в GTS, и не имеют активных клапанов охлаждения.