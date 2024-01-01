Розкрито ціни на гібридний Porsche 911

Нова модель Carrera GTS поєднує фірмовий шестициліндровий двигун 911 із заднім розташуванням електричного двигуна та електричного турбокомпресора, що підвищує потужність до 532 кінських сил. Він має надійти у продаж до кінця поточного року.

Вартість нового 911 Carrera у кузові купе – від 6 306 825 гривень, а 911 Carrera GTS Coupé – від 8 359 290 гривень. Поставки 911 Carrera розпочнуться наприкінці літа, а 911 Carrera GTS – наприкінці 2024 року.

Читайте також: В Україні з’явився позашляховий Porsche 911 за 300 тисяч доларів

Carrera GTS використовує новий 3,6-літровий шестициліндровий двигун замість старого 3,0-літрового двигуна (який буде використовуватися в інших моделях 911). Сам по собі цей двигун видає 478 к.с., що на 5 к.с. більше, ніж у попереднього двигуна GTS. Гібридна система дозволяє Porsche відмовитися від подвійного турбонаддуву на користь одного електричного турбокомпресора. Це схоже на традиційний турбокомпресор із вихлопними газами, але з двигуном потужністю 11 кВт (14,7 к.с.) на валу між турбіною та компресором. Цей двигун може дуже швидко розкручувати турбонаддув для швидкої реакції, значно мінімізуючи затримку турбонаддуву, але він також може повертати живлення в 400-вольтовий акумулятор.

Також є тяговий двигун потужністю 32,6 к.с., затиснутий між шестиступінчастою коробкою передач і восьмиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням. Обидва вони живляться від дуже маленької батареї ємністю 1,9 кВт-год, яка знаходиться під переднім капотом, де зазвичай розміщується 12-вольтова батарея в інших моделях 911. Акумулятор на 12 вольтів, своєю чергою, переміщується у відсік за задньою полицею.

Загалом нова Carrera GTS важить на 47 кг більше, ніж попередня модель, і частково це пов’язано з додатковим стандартним обладнанням, включаючи рульове керування задніми колесами, але додана потужність з лишком компенсує це. Це перша модель 911 Carrera, яка розганяється сотні менше ніж за 3 секунди. Згідно з характеристиками, прискорення займає 2,9 секунди.

На додаток до системи T-Hybrid, Carrera GTS отримав нові активні аеродинамічні заслінки спереду для покращення необхідного охолодження. Передня і задня панелі отримали деякі зміни в стилі, з’явилися нові варіанти коліс, а задні шини збільшилися на 10 мм у ширину до 315/30ZR21, тоді як передні залишилися на 245/35ZR20. Найбільша зміна всередині — абсолютно нова, повністю цифрова панель датчиків. На жаль, аналоговий тахометр остаточно зник. З усім тим, цифровий кластер відображає тахометр по центру, як це властиво 911.

Базова модель Carrera також оновлена до 2025 року з використанням турбонаддувів і інтеркулерів від попередніх моделей GTS і Turbo. Потужність зросла на дев’ять к.с., але крутний момент залишається незмінним. Такі ж оновлення стосуються базової Carrera, але панелі відрізняються від тих, що в GTS, і не мають активних клапанів охолодження.