В скором времени ожидается премьера Skoda Superb нового поколения, но разработчики уже сейчас раскрыли характеристики автомобиля. Superb 2024 увеличится и сохранит массу «умных штучек», что делает его очень привлекательным семейным автомобилем.

Длина лифтбека Superb 2024 увеличится до 4912 мм, длина универсала составит 4902 мм (увеличение по отношению к нынешнему поколению на 43 и 40 мм). Интересно, что обе версии при этом станут уже – ширина уменьшится на 15 мм (до 1849 мм). Высота лифтбека увеличится на 12 мм (до 1481 мм), универсала – на 5 мм (до 1482 мм). Колесная база не изменится и составит прежние 2841 мм, так что приличное увеличение получит багажный отсек.

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Багажник лифтбека прирастет на 20 литров (до 645 литров), универсала – на 30 литров (до 690 литров). Со сложенными задними сиденьями места, естественно, будет гораздо больше.

Все версии Superb 2024 оснащаются 7-ступенчатым «роботом» DSG, и только у подключаемого гибрида будет 6-ступенчатая DSG. Базовая версия – "мягкий" гибрид с мотором 1,5 TSI мощностью 148 л.с. Версии с 2,0-литровым двигателем интереснее: переднеприводная выдает 201 л.с., полноприводная – 261 л.с. По сравнению с моделью нынешнего поколения, мощность топовой версии стала меньше – это связывают с ужесточением требований к выбросам вредных веществ.

Дизельных вариантов два и оба с моторами 2,0 TDI: мощность переднеприводного составляет 148 л.с., полноприводного – 190 л.с. А еще в гамме будет подключаемый гибрид - Superb iV, причем это исключительно универсал. Мощность силовой установки составляет 201 л. Благодаря тяговой батарее увеличенной до 25,7 кВтч емкости (вдвое по сравнению с моделью нынешнего поколения) автомобиль может проезжать до 100 км чистым электричеством. Объем топливного бака в гибридной версии составляет 45 л.

Skoda рассказала, что в Superb 2024 будет 28 фирменных «умных штучек» вроде зонтика в водительской двери, скребка под лючком бензобака, заднего подлокотника со встроенной крепью для планшета, встроенной воронки в крышке бачка омывателя.

Производство Superb 2024 наладят в Братиславе (Словакия). Судя по всему, нынешнее поколение автомобиля будет последним, в котором широко применяются ДВС: запрет на вступающие в силу в ЕС в 2035 году традиционные двигатели фактически ставит крест на бензиновых и дизельных двигателях.