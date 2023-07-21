Незабаром очікується прем'єра Skoda Superb нового покоління, але розробники вже зараз розкрили характеристики автомобіля. Superb 2024 побільшає і збереже масу «розумних штучок», що робить його дуже привабливим сімейним автомобілем.

Довжина ліфтбека Superb 2024 збільшиться до 4912 мм, довжина універсала становитиме 4902 мм (збільшення щодо нинішнього покоління на 43 та 40 мм). Цікаво, що обидві версії при цьому стануть вужчими – ширина зменшиться на 15 мм (до 1849 мм). Висота ліфтбека збільшиться на 12 мм (до 1481 мм), універсала – на 5 мм (до 1482 мм). Колісна база не зміниться і складе колишні 2841 мм, так що пристойне збільшення отримає багажний відсік.

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Багажник ліфтбека приросте на 20 літрів (до 645 літрів), універсала – на 30 літрів (до 690 літрів). Зі складеними задніми сидіннями місця, природно, буде набагато більше.

Всі версії Superb 2024 оснащуються 7-ступінчастим «роботом» DSG, і тільки у гібрида, що підключається, буде 6-ступінчаста DSG. Базова версія - "м'який" гібрид з мотором 1,5 TSI потужністю 148 к.с. Версії з 2,0-літровим двигуном цікавіші: передньопривідна видає 201 к.с., повнопривідна - 261 к.с. У порівнянні з моделлю нинішнього покоління потужність топової версії стала меншою – це пов'язують із посиленням вимог до викидів шкідливих речовин.

Дизельних варіантів два, і обидва з моторами 2,0 TDI: потужність передньопривідного складає 148 к.с., повнопривідного – 190 к.с. А ще в гамі буде гібрид, що підключається - Superb iV, причому це виключно універсал. Потужність силової установки складає 201 л. Завдяки тяговій батареї збільшеній до 25,7 кВт·год ємності (вдвічі порівняно з моделлю нинішнього покоління) автомобіль може проїжджати до 100 км чистою електрикою. Об'єм паливного бака в гібридній версії складає 45 л.

Skoda розповіла, що в Superb 2024 буде 28 фірмових «розумних штучок» на зразок парасольки у водійських дверях, скребка під лючком бензобака, заднього підлокітника з вбудованим кріпленням для планшета, вбудованої лійки у кришці бачка омивача вітрового скла.

Виробництво Superb 2024 налагодять у Братиславі (Словаччина). Судячи з усього, нинішнє покоління автомобіля буде останнім, в якому широко застосовуються ДВС: заборона на традиційні двигуни, що вступає в силу в ЄС у 2035 році, фактично ставить хрест на бензинових і дизельних двигунах.