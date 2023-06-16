Украинцы предпочитают электромобили из Китая. Традиционные автомобили в меньшинстве.

За прошлый месяц в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР.

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Это на 11% больше, чем в апреле, сообщает Укравтопром.

Из этого количества:

  • новых – 603 ед. (+18% к апрелю);
  • б/у - 261 ед (-3%).

Как среди новых, так и подержанных авто ввезенных из Китая доминировали электромобили. Доли которых в регистрациях составили 43% и 97% соответственно.

В майскую пятерку самых популярных новых автомобилей made in China вошли:

  • Volkswagen ID.4
  • Dongfeng/ Honda M-NV
  • Chery Tiggo 4
  • Chery Tiggo 2
  • MG HS

В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:

  • Volkswagen ID.4
  • Dongfeng/ Honda M-NV
  • Volkswagen ID.6
  • Tesla Model Y
  • Honda E

Всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тыс. легковых автомобилей (новых и б/у), изготовленных в КНР.