Украинцы предпочитают электромобили из Китая. Традиционные автомобили в меньшинстве.

За прошлый месяц в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР.

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Это на 11% больше, чем в апреле, сообщает Укравтопром.

Из этого количества:

новых – 603 ед. (+18% к апрелю);

б/у - 261 ед (-3%).

Как среди новых, так и подержанных авто ввезенных из Китая доминировали электромобили. Доли которых в регистрациях составили 43% и 97% соответственно.

В майскую пятерку самых популярных новых автомобилей made in China вошли:

Volkswagen ID.4

Dongfeng/ Honda M-NV

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 2

MG HS

В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:

Volkswagen ID.4

Dongfeng/ Honda M-NV

Volkswagen ID.6

Tesla Model Y

Honda E

Всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тыс. легковых автомобилей (новых и б/у), изготовленных в КНР.