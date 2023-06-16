Украинцы предпочитают электромобили из Китая. Традиционные автомобили в меньшинстве.
За прошлый месяц в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых автомобиля, изготовленных в КНР.
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Это на 11% больше, чем в апреле, сообщает Укравтопром.
Из этого количества:
- новых – 603 ед. (+18% к апрелю);
- б/у - 261 ед (-3%).
Как среди новых, так и подержанных авто ввезенных из Китая доминировали электромобили. Доли которых в регистрациях составили 43% и 97% соответственно.
В майскую пятерку самых популярных новых автомобилей made in China вошли:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng/ Honda M-NV
- Chery Tiggo 4
- Chery Tiggo 2
- MG HS
В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng/ Honda M-NV
- Volkswagen ID.6
- Tesla Model Y
- Honda E
Всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тыс. легковых автомобилей (новых и б/у), изготовленных в КНР.