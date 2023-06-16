Українці віддають перевагу електромобілям з Китаю. Традиційні авто у меншості.
За минулий місяць в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР.
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Це на 11% більше, ніж у квітні, повідомляє Укравтопром.
З цієї кількості:
- нових - 603 од. (+18% до квітня);
- вживаних - 261 од (-3%).
Як серед нових так і вживаних авто ввезених з Китаю домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно.
В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто made in China увійшли:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng/ Honda M-NV
- Chery Tiggo 4
- Chery Tiggo 2
- MG HS
До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:
- Volkswagen ID.4
- Dongfeng/ Honda M-NV
- Volkswagen ID.6
- Tesla Model Y
- Honda E
Всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис. легкових авто (нових та б/в), виготовлених в КНР.