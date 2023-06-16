Українці віддають перевагу електромобілям з Китаю. Традиційні авто у меншості.

За минулий місяць в Україні свою першу реєстрацію пройшли 864 легкових авто, виготовлених в КНР.

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Це на 11% більше, ніж у квітні, повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості:

нових - 603 од. (+18% до квітня);

вживаних - 261 од (-3%).

Як серед нових так і вживаних авто ввезених з Китаю домінували електромобілі. Частки яких в реєстраціях становили 43% та 97% відповідно.

В травневу п’ятірку найпопулярніших нових авто made in China увійшли:

Volkswagen ID.4

Dongfeng/ Honda M-NV

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 2

MG HS

До ТОП-5 імпортованих з Китаю вживаних машин у травні потрапили:

Volkswagen ID.4

Dongfeng/ Honda M-NV

Volkswagen ID.6

Tesla Model Y

Honda E

Всього з початку року в Україні було реалізовано більше 4 тис. легкових авто (нових та б/в), виготовлених в КНР.