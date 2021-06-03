В игре Wreckfest для игровых консолей PlayStation 5 и Xbox.

Wreckfest – это игра в стиле гонок на выживание и соревнований в стиле demolition derby. Ее называют духовным наследником серии FlatOut. Ранее, игра была доступна для платформ Windows, PlayStation 4 и Xbox One, а сейчас вышло обновление, с которым игру можно запускать на приставках нового поколения – PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

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Wreckfest имеет множество новых функций, которые на этой неделе разработчики из Bugbear Entertainment вывели на совершенно новый уровень. Обновленная графика, переработаны текстуры, более реалистичная среда, новые машины и соревнования, поддержка джойстиков DualSense на PlayStation 5, поддержка 4K при 60 кадров в секунду – все это обещает неповторимые впечатления от игры.

Многопользовательский онлайн-режим Wreckfest теперь позволяет собрать компанию из 24 игроков. Новая игровая площадка Wrecking PlayGround и специальный бонусный автомобиль, предложенные тем, кто приобретет игру прямо сейчас.

Для тех, у кого игра уже установлена, предлагается возможность обновления за 9,99 доллара. Новым пользователям Xbox Series X и S игра обойдется в 29,99 доллара, а для PlayStation 5 она стоит 39,99 доллара.