У грі Wreckfest для ігрових консолей PlayStation 5 та Xbox.

Wreckfest – це гра в стилі перегонів на виживання та змагань у стилі demolition derby. Її називають духовним спадкоємцем серії FlatOut. Раніше гра була доступна для платформ Windows, PlayStation 4 та Xbox One, а зараз вийшло оновлення, з яким гру можна запускати на приставках нового покоління – PlayStation 5, Xbox Series X та Xbox Series S.

Також цікаво: Комп'ютерний симулятор Gran Turismo став олімпійським видом спорту

Wreckfest має безліч нових функцій, які цього тижня розробники з Bugbear Entertainment вивели на абсолютно новий рівень. Оновлена графіка, перероблені текстури, більш реалістичне середовище, нові машини та змагання, підтримка джойстиків DualSense на PlayStation 5, підтримка 4K при 60 кадрів в секунду – усе це обіцяє неповторні враження від гри.

Багатокористувацький онлайн-режим Wreckfest тепер дозволяє зібрати компанію з 24 гравців. Новий ігровий майданчик Wrecking PlayGround та спеціальний бонусний автомобіль, запропоновані тим, хто придбає гру прямо зараз.

Для тих, у кого гра вже встановлена, пропонується можливість оновлення за 9,99 долара. Новим користувачам Xbox Series X та S гра обійдеться у 29,99 долара, а для PlayStation 5 вона коштує 39,99 долара.