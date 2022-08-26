Это связано с увеличением стоимости новых и подержанных автомобилей.

Американские потребители из-за резкого роста цен на новые автомобили погружаются в долги, ведь они привыкли покупать транспортные средства в кредит. В последнее время средняя сумма кредита на новый автомобиль выросла до рекордно высокого уровня в 40 290 долларов США.

Средний месячный платеж за кредит на новый автомобиль вырос до 667 долларов США во втором квартале, что почти на 15% больше, чем годом ранее, сообщает Experian в своем последнем отчете о рынке автомобильного финансирования. Средняя сумма заимствований выросла на 13,2%.

Кстати подержанные автомобили в США существенно подорожали и не собираются дешеветь

Средняя продолжительность кредита на новый автомобиль осталась неизменной во втором квартале по сравнению с прошлым годом и составила не более 69 месяцев.

Покупатели подержанных автомобилей также больше одалживают. Средняя сумма кредита на подержанный автомобиль подскочила на 18,7% до 28 534 долларов США, со средним месячным платежом в 515 долларов США, что на 17% больше, чем раньше.

Цены на новые автомобили в Соединенных Штатах росли быстрее, чем общий уровень инфляции в течение большей части года. Автопроизводители говорят, что они все еще не успевают за спросом из-за дефицита полупроводников и других проблем в цепочке поставок.

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Цена среднестатистического нового автомобиля или грузовика достигла рекорда в 46 259 долларов США в августе, сообщила на этой неделе исследовательская компания J.D. Power.

Все больше потребителей выбирают б/у автомобиль, поскольку цены на новые машины растут. Подержанные транспортные средства составили 61,8% всех кредитов на транспортные средства в течение второго квартала по сравнению с 58,5% годом ранее.

Среди транспортных средств, профинансированных во втором квартале, 60% были внедорожниками.

Напомним, что в Украине доля внедорожников на рынке новых авто стала более двух третей