Це пов'язано зі збільшенням вартості нових та вживаних автомобілів.

Американські споживачі через різке зростання цін на нові автомобілі заглиблюються у борги, адже вони звикли купувати транспортні засоби в кредит. Останнім часом середня сума кредиту на новий автомобіль виросла до рекордно високого рівня в 40 290 доларів США.

Середній місячний платіж за кредит на новий автомобіль зріс до 667 доларів США у другому кварталі, що майже на 15% більше, ніж роком раніше, повідомляє Experian у своєму останньому звіті про ринок автомобільного фінансування. Середня сума запозичень зросла на 13,2%.

До речі вживані авто у США суттєво подорожчали і не збираються дешевшати

Середня тривалість кредиту на новий автомобіль залишилася незмінною у другому кварталі порівняно з минулим роком і становила трохи більше 69 місяців.

Покупці вживаних автомобілів також більше позичають. Середня сума кредиту на вживаний автомобіль підскочила на 18,7% до 28 534 доларів США, із середнім місячним платежем у 515 доларів США, що на 17% більше, ніж раніше.

Ціни на нові автомобілі в Сполучених Штатах зростали швидше, ніж загальний рівень інфляції протягом більшої частини року. Автовиробники кажуть, що вони все ще не встигають за попитом через дефіцит напівпровідників та інші проблеми в ланцюжку поставок.

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Ціна середньостатистичного нового автомобіля або вантажівки досягла рекорду в 46 259 доларів США в серпні, повідомила цього тижня дослідницька компанія J.D. Power.

Все більше споживачів вибирають вживаний автомобіль, оскільки ціни на нові машини зростають. Вживані транспортні засоби становили 61,8% усіх кредитів на транспортні засоби протягом другого кварталу, порівняно з 58,5% роком раніше.

Серед транспортних засобів, профінансованих у другому кварталі, 60% були позашляховиками.

Нагадаємо, що в Україні частка позашляховиків на ринку нових авто стала більше двох третин