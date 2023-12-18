Разнос - это одна из самых шокирующих вещей, которая может произойти с дизельным двигателем.

Неисправный дизельный двигатель может пойти в разнос. Это опасное явление, которое лучше предотвратить поддерживая нормальное рабочее состояние мотора. Разнос всегда является следствием других неисправностей, которые не были вовремя устранены.

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Разносу подвержены дизельные двигатели, которые находятся в очень плохом техническом состоянии. Если это произошло, автомобиль стоит в клубах дыма с визгом двигателя – обычно до тех пор, пока мотор не заклинит или даже не взорвется.

Так называемый разнос – возможное событие для дизельных двигателей событие, при котором двигатель начинает сжигать значительное количество масла. Недаром дизельный двигатель еще называют двигателем с зажиганием от сжатия – у него отсутствует система зажигания, а топливно-воздушная смесь воспламеняется в результате давления в камерах сгорания. Однако это может привести к воспламенению не только дизельного топлива, но и масла, которое используется для смазки двигателя. Речь идет не о попадании масла через, например, поршневые кольца в камеры сгорания, а о попадании масла в цилиндры через систему впуска.

Откуда берется масло во впускном тракте?

Чаще всего причиной тому является выход из строя турбокомпрессора, сальники которого начинают пропускать масло. Когда двигатель его засасывает, обороты резко возрастают, даже когда водитель снимает ногу с педали газа или вынимает ключ из замка зажигания. Проблема заключается в том, что это в определенной степени самостоятельный процесс – чем больше масла во впускном тракте, тем выше скорость двигателя. Чем выше скорость двигателя, тем выше давление в системе смазки, и тем больше масла (пока оно еще есть в поддоне) поступает в двигатель, работающий на все более высоких и высоких оборотах.

Почти всегда причиной разноса дизельного двигателя становится неисправная турбина, через которую масло попадает во впускной тракт

С каждой секундой такой работы повышается температура двигателя и при этом ухудшается смазка – а это смертельная комбинация, которая через очень короткое время почти неизбежно приводит к заклиниванию двигателя, а иногда и к взрыву. А если на улице еще и жара, это может привести к возникновению огня в моторном отсеке и распространению его на остальную часть автомобиля.

Что делать, если двигатель пошел в разнос?

Лучший способ остановить двигатель до того, как он полностью уничтожится, это "заглушить" его. Вы можете попробовать переключиться на самую высокую передачу и отпустить сцепление, нажимая на тормоз. Конечно, есть риск, что сцепление, двухмассовый маховик или коробка передач не выдержат такого испытания – но на самом деле в такой ситуации автовладельцу все равно мало что терять, поэтому рискнуть стоит. Этот способ работает только с механическими коробками передач.

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Еще один способ, который теоретически должен остановить двигатель, пошедший пошел в разнос, это блокировка подачи воздуха, поскольку двигателю для работы нужны как горючее, так и кислород. Если у многих старых дизелей иногда можно было каким-то образом закупорить воздухозаборник, в новых конструкциях со сложными и труднодоступными пластиковыми коллекторами єто проблематично – разрежение настолько высокое, что двигатель все равно будет всасывать воздух.

Запихивание тряпок или других предметов во впускное отверстие не всегда поможет – скорее всего двигатель их просто затянет. Такого рода эксперименты рискованны еще и по другой причине – двигатель, который работает в экстремальных условиях, может в любой момент взорваться.

Как избежать разноса двигателя?

Прежде всего, следует позаботиться о состоянии турбокомпрессора – использовать качественное масло, регулярно его менять и мгновенно реагировать при появлении признаков износа, таких как повышенный расход масла, видимые вытекания масла, дым из выхлопа или изменение "звучания" турбины.

Также стоит внимательно присмотреться к шлангам, подающим воздух в двигатель – если на соединениях появляется капли масла – это тревожный сигнал. Эксплуатация двигателя потребляющего много масла может привести к возникновению этой чрезвычайно опасной ситуации.