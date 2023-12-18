Рознос – це одна з найбільш шокуючих речей, яка може статись з дизельними двигуном.

Несправний дизельний двигун може піти у рознос. Це небезпечне явище, якому краще запобігти підтримуючи нормальний робочий стан двигуна. Рознос завжди є наслідком інших несправностей, які не були вчасно усунуті.

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До розносу схильні дизельні двигуни, які перебувають у дуже поганому технічному стані. Якщо це сталось, автомобіль стоїть у клубах диму з вереском двигуна – зазвичай до тих пір, поки мотор не заклинить або навіть не вибухне.

Так званий рознос – можлива подія для дизельних двигунів подія, при якій двигун починає спалювати значну кількість оливи, яка його змащує. Недарма дизельний двигун ще називають двигуном із запалюванням від стиснення – у нього відсутня система запалювання, а паливно-повітряна суміш запалюється в результаті тиску в камерах згоряння. Однак це може призвести до займання не лише дизельного пального, а й оливи, яка використовується для змащування двигуна. Йдеться не про потрапляння оливи через, наприклад, поршневі кільця в камери згоряння, а про потрапляння оливи в циліндри через систему впуску.

Звідки береться олива у впускному тракті?

Найчастіше причиною тому є вихід з ладу турбокомпресора, сальники якого починають пропускати оливу. Коли двигун її засмоктує, оберти різко зростають, навіть коли водій знімає ногу з педалі газу або виймає ключ із замка запалювання. Проблема полягає в тому, що це певною мірою самостійний процес – чим більше оливи у впускному тракті, тим вище швидкість двигуна. Чим вище швидкість двигуна, тим вищий тиск у системі змащення, і тим більше оливи (поки вона ще є у піддоні) надходить до двигуна, що працює на все вищих і вищих обертах.

Майже завжди причиною розносу дизельного двигуна стає несправна турбіна, через яку масло потрапляє у впускний тракт

З кожною секундою такої роботи підвищується температура двигуна і при цьому погіршується змащення – а це смертельна комбінація, яка через дуже короткий час майже неминуче призводить до заклинювання двигуна, а іноді й до вибуху. А якщо на вулиці ще й спека, це може призвести до виникнення вогню в моторному відсіку та поширення його на решту автомобіля.

Що робити, якщо двигун пішов у рознос?

Найкращий спосіб зупинити двигун до того, як він повністю знищиться, це «заглушити» його. Ви можете спробувати перемикнутися на найвищу передачу і відпустити зчеплення, натискаючи на гальмо. Звичайно, є ризик, що зчеплення, двомасовий маховик або коробка передач не витримають такого випробування – але насправді в такій ситуації автовласникові все одно мало що втрачати, тому ризикнути варто. Цей спосіб працює тільки з механічними коробками передач.

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Ще один спосіб, який теоретично повинен зупинити двигун, який пішов у рознос, це блокування подачі повітря, оскільки двигуну для роботи потрібні як пальне, так і кисень. На жаль, якщо у багатьох старих дизелів іноді можна було якимось чином закоркувати повітрозабірник, у нових конструкціях зі складними та важкодоступними пластиковими колекторами проблематично – розрідження настільки високе, що двигун все одно буде всмоктувати повітря.

Запихання ганчірок або інших предметів у впускний отвір не завжди допоможе – швидше за все двигун їх просто затягне. Такого роду експерименти ризиковані ще й з іншої причини – двигун, який працює в екстремальних умовах, може будь-якої миті вибухнути.

Як уникнути розносу двигуна?

Перш за все, слід подбати про стан турбокомпресора – використовувати якісні оливи, регулярно їх замінювати та миттєво реагувати при появі ознак зносу, таких як підвищена витрата мастила, видимі витікання оливи, дим з вихлопу або зміна «звучання» турбіни.

Також варто уважно придивитися до шлангів, що подають повітря у двигун – якщо на з’єднаннях з’являється краплі оливи – це тривожний сигнал. Експлуатація двигуна який споживає багато мастила може призвести до виникнення цієї надзвичайно небезпечної ситуації.