Британец устроил себе двойную проверку выносливости.

Программист формульной команды Aston Martin Джордж Кроуфорд завершил Лондонский марафон в полном снаряжении пилота и установил новый рекорд в книге Гиннеса.

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Марафон является сложной задачей для большинства людей, даже одетых в обычную одежду. Но Кроуфорд пробежал его в полном костюме Ланса Стролла Aston Martin F1, который включал шлем, перчатки, сапоги и огнеупорное белье. И это была не реплика, а настоящий комплект, сертифицированный FIA, а шлем был именно тем, который Стролла носил на гонке в Бельгии, Нидерландах и Италии.

Say hello to new @GWR holder, George! 👏



Kitted out in @Lance_Stroll’s race gear, @AstonMartinF1 Software Developer, George Crawford, completed yesterday’s @LondonMarathon in 3hrs 58mins.



Huge congrats to George and a big thank you to everyone who sent messages of support! pic.twitter.com/W94EkQvzSd — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 4, 2021

Кроуфорд пробежал марафон длиной 42 километра в 3 часа 58 минут, установив новый рекорд Гиннеса, но настоящей целью его трюка было собрать деньги на благотворительность для фонда "Разум".

На его странице сбора средств указано:

"За последние 18 месяцев (действительно уже так долго?) пандемия коронавируса принесла хаос во множество жизней. Множество людей борются с последствиями повышенного стресса, беспокойства и снижение общего благосостояния. В это трудное время на людей, имеющих проблемы с психическим здоровьем, навалились дополнительные нагрузки и сейчас им, как никогда раньше, нужна помощь фонда "Разум".

После гонки Кроуфорд отпраздновал свое достижение тем же способом, как и австралийский гонщик Формулы 1 Даниэль Риккардо. А именно – выпил шампанского из только что снятого ботинка. По словам Кроуфорда, это "добавляет вкуса".