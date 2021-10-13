Британець влаштував собі подвійну перевірку витривалості.

Програміст формульної команди Aston Martin Джордж Кроуфорд завершив Лондонський марафон у повному спорядженні пілота і встановив новий рекорд у книзі Гіннеса.

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Марафон є складним завданням для більшості людей, навіть одягнених у звичайне вбрання. Але Кроуфорд пробіг його у повному костюмі Ланса Стролла Aston Martin F1, який включав шолом, рукавички, чоботи та вогнетривку білизну. І це була не репліка, а справжній комплект, сертифікований FIA, а шолом був саме тим, який Стролл носив на перегонах у Бельгії, Нідерландах та Італії.

Say hello to new @GWR holder, George! 👏



Kitted out in @Lance_Stroll’s race gear, @AstonMartinF1 Software Developer, George Crawford, completed yesterday’s @LondonMarathon in 3hrs 58mins.



Huge congrats to George and a big thank you to everyone who sent messages of support! pic.twitter.com/W94EkQvzSd — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) October 4, 2021

Кроуфорд пробіг марафон довжиною 42 кілометри за 3 години 58 хвилин, встановивши новий рекорд Гіннеса, але справжньою метою його трюку було зібрати гроші на благодійність для фонду “Розум”.

На його сторінці збору коштів зазначено:

“За останні 18 місяців (справді вже так довго?) пандемія коронавірусу принесла хаос у багато життів. Безліч людей борються з наслідками підвищеного стресу, занепокоєння та зниження загального добробуту. У цей важкий час на людей, що мають проблеми з психічним здоров'ям, впали додаткові навантаження і зараз їм, як ніколи раніше, потрібна допомога фонду “Розум”.

Після перегонів Кроуфорд відсвяткував своє досягнення у той же спосіб, в який це робить австралійський гонщик Формули 1 Даніель Ріккардо. А саме – випив шампанського зі щойно використаного черевика. За словами Кроуфорда, це “додає смаку”.