Британець влаштував собі подвійну перевірку витривалості.
Програміст формульної команди Aston Martin Джордж Кроуфорд завершив Лондонський марафон у повному спорядженні пілота і встановив новий рекорд у книзі Гіннеса.
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Марафон є складним завданням для більшості людей, навіть одягнених у звичайне вбрання. Але Кроуфорд пробіг його у повному костюмі Ланса Стролла Aston Martin F1, який включав шолом, рукавички, чоботи та вогнетривку білизну. І це була не репліка, а справжній комплект, сертифікований FIA, а шолом був саме тим, який Стролл носив на перегонах у Бельгії, Нідерландах та Італії.
Кроуфорд пробіг марафон довжиною 42 кілометри за 3 години 58 хвилин, встановивши новий рекорд Гіннеса, але справжньою метою його трюку було зібрати гроші на благодійність для фонду “Розум”.
На його сторінці збору коштів зазначено:
“За останні 18 місяців (справді вже так довго?) пандемія коронавірусу принесла хаос у багато життів. Безліч людей борються з наслідками підвищеного стресу, занепокоєння та зниження загального добробуту. У цей важкий час на людей, що мають проблеми з психічним здоров'ям, впали додаткові навантаження і зараз їм, як ніколи раніше, потрібна допомога фонду “Розум”.
Після перегонів Кроуфорд відсвяткував своє досягнення у той же спосіб, в який це робить австралійський гонщик Формули 1 Даніель Ріккардо. А саме – випив шампанського зі щойно використаного черевика. За словами Кроуфорда, це “додає смаку”.