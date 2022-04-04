На это понадобится примерно две недели.
На месте разрушенного моста через реку Ирпень на трассе М-06 Киев – Чоп на западном въезде в столицу дорожники готовятся соорудить временную переправу. По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, ее откроют примерно через две недели.
Этот мост на житомирской трассе взорвали украинские военные в конце февраля, чтобы враг не зашел в столицу.
Полностью мост отремонтируют и откроют за несколько месяцев. А трассу расчистят от обломков сгоревшей рашистской техники недели за две.
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Кубраков добавил, что полноценное движение одним проездом моста можно будет запустить уже через два месяца, обоими проездами – за три-четыре месяца.