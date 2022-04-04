На це знадобиться приблизно два тижні.

На місці зруйнованого мосту через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ – Чоп на західному в’їзді в столицю дорожники готуються спорудити тимчасову переправу. За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, її відкриють приблизно за два тижні.

Цей міст на житомирській трасі підірвали українські військові наприкінці лютого, щоб ворог не зайшов у столицю.

Повністю міст відремонтують і відкриють за декілька місяців. А трасу розчистять від уламків згорілої рашистської техніки тижнів за два.

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Кубраков додав, що повноцінний рух одним проїздом мосту можна буде запустити вже за два місяці, обома проїздами – за три-чотири місяці.