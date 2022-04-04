Служба автомобільних доріг у Житомирській області повідомляє що на узбіччях доріг можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.
Військові часто мінують автошляхи. Небезпечні знахідки виявляють і на узбіччях доріг та зупинках автотранспорту. У деяких випадках можна виявити і залишки авіаракет, що теж можуть бути небезпечними.
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Усі вони містять вибухові речовини та можуть спрацювати від тертя, удару чи інших механічних дій. Навіть після тривалого перебування у воді або землі ці речовини не втрачають здатності вибухати.
Якщо ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний:
- У жодному разі не торкатися знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим.
- Категорично забороняється переміщувати вибухонебезпечні предмети, намагатися розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати у землю, кидати у водойми тощо.
- Відійдіть від підозрілого предмета якомога далі.
- Якось позначте місце знахідки.
- Негайно повідомте про небезпечну знахідку підрозділи ДСНС (за номером 101) або поліції (102).
- Дочекайтеся приїзду фахівців із знешкодження вибухонебезпечних предметів і вкажіть місце розташування підозрілої знахідки.
- Невиконання цих вимог може призвести до тяжких наслідків та навіть коштувати життя.