Служба автомобільних доріг у Житомирській області повідомляє що на узбіччях доріг можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети.

Військові часто мінують автошляхи. Небезпечні знахідки виявляють і на узбіччях доріг та зупинках автотранспорту. У деяких випадках можна виявити і залишки авіаракет, що теж можуть бути небезпечними.

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Усі вони містять вибухові речовини та можуть спрацювати від тертя, удару чи інших механічних дій. Навіть після тривалого перебування у воді або землі ці речовини не втрачають здатності вибухати.

Якщо ви виявили підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний: