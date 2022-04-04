Служба автомобильных дорог в Житомирской области сообщает, что на обочинах дорог могут находиться взрывоопасные предметы.

Военные часто минируют автодороги. Опасные находки обнаруживают на обочинах дорог и остановках автотранспорта. В некоторых случаях можно обнаружить и остатки авиаракет, которые тоже могут быть опасными.

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Все они содержат взрывчатые вещества и могут сработать от трения, удара или других механических воздействий. Даже после длительного пребывания в воде или земле эти вещества не теряют способность взрываться.

Если вы обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный: