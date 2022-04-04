Служба автомобильных дорог в Житомирской области сообщает, что на обочинах дорог могут находиться взрывоопасные предметы.
Военные часто минируют автодороги. Опасные находки обнаруживают на обочинах дорог и остановках автотранспорта. В некоторых случаях можно обнаружить и остатки авиаракет, которые тоже могут быть опасными.
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Все они содержат взрывчатые вещества и могут сработать от трения, удара или других механических воздействий. Даже после длительного пребывания в воде или земле эти вещества не теряют способность взрываться.
Если вы обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный:
- Ни в коем случае не касаться находок собственноручно и не позволяйте это делать другим.
- Категорически запрещается перемещать взрывоопасные предметы, пытаться разобрать их, заносить в помещение, закапывать в землю, бросать в водоемы и тому подобное.
- Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше.
- Как-то обозначьте место находки.
- Немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС (по номеру 101) или полиции (102).
- Дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите место расположения подозрительной находки.
- Невыполнение этих требований может привести к тяжелым последствиям и даже стоить жизни.