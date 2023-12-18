Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о поступлении в ведомственный автопарк сразу двух новеньких многоцелевых бронеавтомобилей "Дозор", разработку которых осуществили харьковские конструкторы.

Броневики модификации "Б" пришли в специальном исполнении. Они адаптированы под нужды разведывательно-диверсионных мобильных групп и способны в составе 11 десантников в полной экипировке (командир боевой машины, водитель, стрелок и до 8 вооруженных десантников) и дополнительным боезапасом осуществить в автономном режиме рейд на расстояние 700 километров.

Машина массой 8,55 тонны и длиной 5,8 м разделена на два отсека: моторно-трансмиссионный и модуль для экипажа и десанта. Отсек экипажа занимает центральную часть с рабочими местами водителя и командира, за ними - рабочее место стрелка, в корме - десантное отделение.

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В защищенной капотной нише стоит дизельный 4-цилиндровый двигатель Deutz BF 4M 1013 FC мощностью 190 л.с., но моторное крепление там выполнено таким образом, что даже в полевых условиях туда можно установить мотор аналогичной размерной группы с похожими параметрами. Здесь задействованы автоматическая 5-ступенчатая автоматическая коробка передач Allison LCT 1000, 2-ступенчатая раздаточная коробка, что соединены с колесными редукторами, передней и задней главными передачами и карданными валами. Привод на обе оси постоянный.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заказало бронеавтомобили под свои нужды в модификации "Дозор-Б". Фото: Харьковская ОВА

На своей странице в Telegram-канале Главное управление разведки рассекретило некоторые боевые свойства машины и отдельные инновационные решения. В частности, речь идет о комплектации боевого модуля 12,7-мм установкой и 30-мм автоматическим гранатометом.

Что касается инноваций, то здесь установили видеокамеры и тепловизионную оптику, что позволяет выявлять врага и вести прицельный огонь независимо от времени суток, в т.ч. в полной темноте и в условиях плохой видимости из-за метели или тумана. Водитель при таких обстоятельствах может вести броневик, поскольку его рабочее место укомплектовано прибором ночного видения.





Сообщается, что очередное пополнение автопарка существенно усилит подразделения ГУР МО Украины, которые выполняют задачи на линии боевого соприкосновения с российскими оккупантами.