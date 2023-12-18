Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про надходження у відомчий автопарк відразу двох новеньких багатоцільових бронеавтомобілів "Дозор", розробку яких здійснили харківські конструктори.

Броньовики модифікації «Б» прийшли у спеціальному виконанні. Вони адаптовані під потреби розвідувально-диверсійних мобільних груп й спроможні у складі 11 десантників в повній екіпіровці (командир бойової машини, водій, стрілець та до 8 озброєних десантників) та додатковим боєзапасом здійснити в автономному режимі рейд на відстань 700 кілометрів.

Машина масою 8,55 тони й довжиною 5,8 м поділена на два відсіки: моторно-трансмісійний та модуль для екіпажу й десанту. Відсік екіпажу займає центральну частину з робочими місцями водія й командира, за ними — робоче місце стрільця, у кормі — десантне відділення.

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В захищеній капотній ніші стоїть дизельний 4-циліндровий двигун Deutz BF 4M 1013 FC потужністю 190 к. с., але моторне кріплення там виконано таким чином, що навіть в польових умовах туди можна встановити мотор аналогічної розмірної групи зі схожими параметрами. Тут задіяні автоматична 5-ступенева автоматична коробка передач Allison LCT 1000, 2-ступенева роздавальна коробка, що поєднані з колісними редукторами, передньою і задньою головними передачами та карданними валами. Привід на обидві осі постійний.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України замовило бронеавтомобілі під свої потреби в модифікації "Дозор-Б". Фото: Харківська ОВА

На своїй сторінці в Telegram-каналі Головне управління розвідки розсекретило деякі бойові властивості машини та окремі інноваційні рішення. Зокрема, йдеться про комплектацію бойового модуля 12,7-мм установкою і 30-мм автоматичним гранатометом.

Щодо інновацій, то тут встановлено відеокамери і тепловізійну оптику, що дозволяє виявляти ворога та вести прицільний вогонь незалежно від часу доби, в т.ч. у суцільній темряві та в умовах поганої видимості через віхолу чи туман. Водій при таких обставинах може вести броньовик, оскільки його робоче місце укомплектовано приладом нічного бачення.





Повідомляється, що чергове поповнення автопарку суттєво підсилить підрозділи ГУР МО України, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення з російськими окупантами.