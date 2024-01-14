Слухи о подбитой редкой рашистской самоходке "Хоста", которой путинисты так гордились и не могли нахвалиться, подтвердились - пушку разбили и сожгли прямым попаданием.

Самоходную артиллерийскую систему САУ 2С34 “Хоста” калибра 120-мм наши ребята подбили на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов-камикадзе. Как сообщает специализированный портал Defense Express, обстоятельства, время и место проведения такой атаки остаются неизвестными, но фото изуродованной и обгоревшей самоходки наши армейцы в сеть слили специально.

Артустановку 2С34 "Хоста" на гусеничной ходовой базе армия РФ держит на вооружении армии с 2008 года. Это нечто среднее между самоходной пушкой и минометом калибра 120-мм – немного того, немного того. Сюда взяли частичные решения от модернизированной САУ 2С1 "Гвоздика" и наработки из самоходного миномета 2С31 "Вена".

Читайте также Как зарекомендовала себя новая украинская САУ "Богдана" на поле боя: видео

Из открытых источников известны характеристики "Хоста": дальность стрельбы 13 километров. Темп - 10 выстрелов в минуту, боезапас – 40 выстрелов. Экипаж 17-тонной самоходки 4 человека.

Одна из рашистских САУ "Хоста", которую в марте 2022 года затрофеили воины ВСУ. Фото из открытых источников

Правда, парк этих самоходок в российской армии незначительный. В справочнике The Military Balance 2022 сообщается, что в начале вторжения кремлевских оккупантов в Украину, то есть на 24 февраля 2022 года, российские войска имели лишь 50 таких артустановок.

Уже через несколько недель часть из тех самоходок была затрофеена украинской армией. Это произошло в первые месяцы войны. Несколько пушек САУ 2С34 удалось обезвредить впоследствии в ходе боев.

В официальных источниках сообщалось, что 14 марта 2022 года украинские защитники захватили первую САУ "Хоста", а еще через несколько недель – вторую. Это произошло 2 апреля того же года.

Отбитую у врага самоходку "Хоста" и захваченный боекомплект наши ребята повернули против оккупантов: в руках артиллеристов ВСУ эта машина была более результативной, чем у бывших хозяев. Фото из открытых источников