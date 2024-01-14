Чутки про підбиту рідкісну рашистську самохідку "Хоста", якою путіністи так пишалися й не могли нахвалитися, підтвердилися – гармату розбили й спалили прямим влучанням.

Самохідну артилерійську систему САУ 2С34 "Хоста" калібру 120-мм наші хлопці підбили на Авдіївському напрямку за допомогою FPV-дронів-камікадзе. Як повідомляє спеціалізований часопис Defense Express, обставини, час та місце проведення такої атаки лишаються невідомими, але фото понівеченої та обгорілої самохідки наші армійці в мережу злили спеціально.

Артустановку 2С34 "Хоста"на гусеничній ходовій базі армія РФ тримає на озброєнні армії з 2008 року. Це щось середнє між самохідною гарматою і мінометом калібру 120-мм – трохи того, трохи того. Сюди взяли часткові рішення від модернізованої САУ 2С1 "Гвоздика" та напрацювання з самохідного міномета 2С31 "Вена".

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З відкритих джерел відомі характеристики "Хоста": дальність стрільби 13 кілометрів. Темп - 10 пострілів за хвилину, боєзапас – 40 пострілів. Екіпаж 17-тонної самохідки 4 людини.

Одна із рашистських САУ "Хоста", яку у березні 2022 року затрофеїли воїни ЗСУ. Фото з відкритих джерел

Щоправда, парк цих самохідок в російській армії незначний. У довіднику The Military Balance 2022 повідомляється, що на початку вторгнення кремлівських окупантів в Україну, тобто на 24 лютого 2022 року, російські війська мали лише 50 таких артустановок.

Уже за кілька тижнів частина з тих самохідок було затрофеєно українською армією. Це сталося в перші місяці війни. Кілька гармат САУ 2С34 вдалося знешкодити згодом в ході боїв.

В офіційних джерелах повідомлялося, що 14 березня 2022 року українські захисники захопили першу САУ "Хоста", а ще через кілька тижнів – другу. Це сталося 2 квітня того ж року.

Відбиту у ворога самохідку "Хоста" і захоплений боєкомплект наші хлопці повернули проти окупантів: в руках артилеристів ЗСУ ця машина була результативнішою, ніж у колишніх господарів. Фото з відкритих джерел