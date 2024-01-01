"Реф" на полуприцепе получает электричество из солнечной панели на крыше

Премьерный полностью электрический прицеп-рефрижератор в Нидерландах появился благодаря компаниям Lamberet и Adri & Zoon, которые сделали семимильный шаг к еще более экологичному транспорту. Об этом сообщили журналисты местного ресурса www.truckstar.nl.

В обоих случаях прицепы работают с электрической холодильной установкой Carrier и осью SAF, генерирующей электроэнергию для системы охлаждения во время движения. Это обеспечивает постоянную работу системы охлаждения без необходимости заряжать батарею вручную.

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Главное, прицеп полностью электрический и без выбросов. Для экономии энергии ему добавили хорошо изолированную крышу, более толстые боковые стенки, автоматические роллетные двери и воздушную завесу.

Солнечная панель на крыше поддерживает заряд батареи, а обновленная перегородка улучшает эффективность охлаждения.

Благодаря телематике Lynx температура постоянно контролируется, что важно для свежести продуктов. Кроме преимуществ для окружающей среды, прицеп также будет экономить ежегодно более 4000 евро на топливе.

Фото: сайт truckstar.nl