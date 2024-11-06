В рефрижераторах будут возить очень деликатный груз: что именно

Расширение автопарка вызвано техническими условиями клиентов: концертным группам, академическим оркестрам, театрам для перевозки во время гастролей музыкальных инструментов между городами страны и Европы нужны определенные температурно-климатические условия транспортного средства.

Заказанные полуприцепы, пишет на своем сайте Fly By Nite, позволят перевозить инструменты с постоянной оптимальной температурой в 21 градус Цельсия и без излишней влажности воздуха. Такой режим минимизирует риск появления трещин на деликатных деревянных инструментах.

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Для такого капризного груза через британского импортера Tiger Trailers автоперевозчик заказал очередную партию из четырех прицепов-рефрижераторов испанской марки LeciTrailer. Все трейлеры получили холодильные установки Carrier. Уже на месте агрегат этой установки настроили на нужную температуру и влажность.

Среди других особенностей можно выделить усиленное внутреннее освещение с разветвленной системой управления и датчиками движения. На каждой из боковых стенок добавлено три рейки для крепления груза, на крыше и шасси были вставлены еще рейки, а на задних дверях смонтирована аппаратура системы мониторинга.

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Кроме того, Fly By Nite отказался от типовой платформы подъемника грузов кормового размещения. Вместо этого заказали алюминиевую раму-рампу для ручной разгрузки/погрузки.