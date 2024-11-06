В рефрижераторах будуть возити дуже делікатний вантаж: що саме

Розширення автопарку викликане технічними умовами клієнтів: концертним групам, академічним оркестрам, театрам для перевезення під час гастролей музичних інструментів між містами країни та Європи потрібні певні температурно-кліматичні умови транспортного засобу.

Замовлені напівпричепи, пише на своєму сайті Fly By Nite, дозволять перевозити інструменти з постійною оптимальною температурою у 21 градус Цельсія і без зайвої вологості повітря. Такий режим мінімізує ризик появи тріщин на делікатних дерев’яних інструментах.

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Для такого примхливого вантажу через британського імпортера Tiger Trailers автоперевізник замовив чергову партію з чотирьох причепів-рефрижераторів іспанської марки LeciTrailer. Усі трейлери отримали холодильні установки Carrier. Вже на місці агрегат цієї установки налаштували на потрібну температуру та вологість.

З-поміж інших особливостей можна виділити посилене внутрішнє освітлення з розгалуженою системою керування та датчиками руху. На кожній з бічних стінок додано три рейки для кріплення вантажу, на даху і шасі були вставлені ще рейки, а на задніх дверях змонтована апаратура системи моніторингу.

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Крім того, Fly By Nite відмовився від типової платформи підіймача вантажів кормового розміщення. Замість цього замовили алюмінієву раму-рампу для ручного розвантаження/завантаження.