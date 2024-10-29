Вантажівки почнуть оснащувати дефібриляторами: водії рятуватимуть постраждалих у ДТП

Ідею оснащення автотранспорту далекого сполучення автоматичними зовнішніми дефібриляторами (АЗД), тобто реанімаційними апаратами, підкинули австралійці. Про новий проєкт на австралійських дорогах пише bigrigs.com.au.

Практика показала, що навіть десь поблизу населених пунктів у зоні ДТП чи просто серцевого нападу людини зазвичай першими з’являються водії.

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Вони ж самотужки й приходять на поміч постраждалим в рамках своєї професійної компетенції. Останнім часом в програмах професійної підготовки водіїв комерційного транспорту все більше уваги приділяється наданню першої домедичної допомоги постраждалим в аварії.

Це дало підказку про додаткову комплектацію вантажівок дефібриляторами. Звісно, для цього водії такого транспорту проходять короткий курс з користування реанімаційними апаратами в різних екстремальних умовах застосування.

Фото: dutchmed.ro

Дефібриляторами (АЗД) водії фур допоможуть ще до приїзду карет невідкладної медичної допомоги відновити нормальний кровообіг і врятувати людські життя. Саме тому при затвердженні нового бюджету в статтю підвищення безпеки з 16 програм загальною вартістю 3,9 мільйона австралійських доларів (78,9 млн грн) було затверджено план оснащення вантажівок професійними дефібриляторами.

Для початку пристроми АЗД (AED) укомплектують 50 вантажівок великої розмірної групи. Водії цих транспортних засобів пройдуть професійну медичну підготовку, в тому числі з використання дефібриляторів.

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Це буде пілотний проєкт. У разі успішної реалізації на практиці, а це за прогнозами має бути успішним, кількість вантажівок з таким обладнанням у майбутньому зростатиме.

В Європі така практика вже існує. Свого часу наші колеги з 40ton.net про це писали. Водій автомобіля з Данії Кім Анкер на власні очі побачив як його колега в трагічній аварії помер від зупинки серця.

Кім Анкер та його особиста Scania R520 з дефібрилятором. Фото: архів Кіма Анкера

Тому, замовляючи свій новий автомобіль, пан Анкер замовив укомплектувати кабіну дефібрилятором. Такий пристрій для регулювання серцевого ритму може у потрібну хвилину відновити нормальний кровообіг і врятувати життя не тільки постраждалому в аварії, але й при звичайному серцевому нападу.

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Таким чином в кабіні Scania R520 з’явився дефібрилятор. Водій зареєстрував дефібрилятор в данському фонді TrygFonden, який займається наданням першої допомоги.

Завдяки такому рішенню власник вантажівки може отримати на смартфон сповіщення про необхідність допомогти дефібрилятором десь у безпосередній близькості.