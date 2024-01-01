Австралійці на досвіді ЗСУ зробили власну версію пікапа

Інженери перетворили Toyota Hilux на військову повнопривідну машину переднього краю з усіма елементами ведення бойових дій. Розрахунок, пише drive.com.au, зроблено як для операцій на передовій, так і в тилу ворога під час глибокої розвідки чи рейдів.

Маючи повну масу 6,5 тонни, Supacat MUV спроможна перевозити особовий склад, зброю, усіляке устаткування чи навіть бойові роботизовані модулі. Вантажність при цьому сягає 3 тонн і вона аж ніяк не позначається на ходових властивостях та швидкості по бездоріжжю, не кажучи вже про тверде покриття автошляхів.

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Додана третя вісь та посилена підвіска поліпшують ходові характеристики та вантажність відносно класичної Hilux. Три осі в поєднанні з міцними шинами сприяють цій вантажівці долати найскладніші рельєфи місцевості. Високий шноркель дозволяє вправно долати й водні перепони.

MUV розроблений як модульний автомобіль. Це дозволяє створювати різні конфігурації кузова відповідно до потреб військового підрозділу. Можна підлаштовувати пікап під конкретну спеціалізацію, як от медична, евакуаційна, командно-штабна, патрульна машина чи будь-яку іншу потребу.

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Поки деталі технічних характеристик розробники не розкривають, тримаючи багато чого в таємниці. Наразі вони пропонують оновити 2,8-літровий турбодизель, що використовується в стандартній Toyota Hilux і видає 201 к.с. та 500 Нм крутного моменту.

Вочевидь, для збільшеної маси та вантажності силового потенціалу класичного двигуна вже мало. Однак вони рівноцінно ставляться до комплектації пікапа як механічною, так і автоматичною коробкою передач.

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"Ми вважаємо, що MUV знайде прихильність регіональних сил, які прагнуть максимізувати можливості, одночасно маючи можливість підтримувати продукт локально за допомогою наявних ресурсів та інфраструктури", – заявив керівник відділу майбутнього бізнесу Supacat Метт Греч.

Щоправда, оборонне відомство дуже прискіпливе до нових зразків. За інформацією drive.com.au, Сили оборони Австралії нещодавно оголосили про прийняття Polaris Dagor до свого автопарку після відмови від військових вантажівок Toyota Land Cruiser 79 Series 6×6, виготовлених компанією AEP Engineering із Квінсленда.

Експерти в думках вже розходяться і далеких прогнозів щодо Supacat та його MUV на базі Hilux не роблять.

Фото: Supacat