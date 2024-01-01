Австралийцы на опыте ВСУ сделали собственную версию пикапа

Инженеры превратили Toyota Hilux в военную полноприводную машину переднего края со всеми элементами ведения боевых действий. Расчет, пишет drive.com.au, сделан как для операций на передовой, так и в тылу врага во время глубокой разведки или рейдов.

Имея полную массу 6,5 тонны, Supacat MUV способна перевозить личный состав, оружие, всевозможное оборудование или даже боевые роботизированные модули. Грузоподъемность при этом достигает 3 тонн и она отнюдь не сказывается на ходовых свойствах и скорости по бездорожью, не говоря уже о твердом покрытии автодорог.

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Добавленная третья ось и усиленная подвеска улучшают ходовые характеристики и грузоподъемность относительно классического Hilux. Три оси в сочетании с прочными шинами способствуют этому грузовику преодолевать самые сложные рельефы местности. Высокий шноркель позволяет ловко преодолевать и водные преграды.

MUV разработан как модульный автомобиль. Это позволяет создавать различные конфигурации кузова в соответствии с потребностями военного подразделения. Можно подстраивать пикап под конкретную специализацию, вроде медицинской, эвакуационной, командно-штабной, патрульной машины или любой другой потребности.

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Пока детали технических характеристик разработчики не раскрывают, держа многое в тайне. Сейчас они предлагают обновить 2,8-литровый турбодизель, используемый в стандартной Toyota Hilux и выдающий 201 л.с. и 500 Нм крутящего момента.

Очевидно, для увеличенной массы и грузоподъемности силового потенциала классического двигателя уже мало. Однако они равноценно относятся к комплектации пикапа как механической, так и автоматической коробкой передач.

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"Мы считаем, что MUV найдет благосклонность региональных сил, которые стремятся максимизировать возможности, одновременно имея возможность поддерживать продукт локально с помощью имеющихся ресурсов и инфраструктуры", – заявил руководитель отдела будущего бизнеса Supacat Мэтт Греч.

Правда, оборонное ведомство очень придирчиво к новым образцам. По информации drive.com.au, Силы обороны Австралии недавно объявили о принятии Polaris Dagor в свой автопарк после отказа от военных грузовиков Toyota Land Cruiser 79 Series 6×6, изготовленных компанией AEP Engineering из Квинсленда.

Эксперты во мнениях уже расходятся и далеких прогнозов относительно Supacat и его MUV на базе Hilux не делают.

Фото: Supacat