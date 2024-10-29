Грузовики начнут оснащать дефибрилляторами: водители будут спасать пострадавших в ДТП

Идею оснащения автотранспорта дальнего следования автоматическими внешними дефибрилляторами (АЗД), то есть реанимационными аппаратами, подбросили австралийцы. О новом проекте на австралийских дорогах пишет bigrigs.com.au.

Практика показала, что даже где-то вблизи населенных пунктов в зоне ДТП или просто сердечного приступа человека обычно первыми появляются водители.

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Они же самостоятельно и приходят на помощь пострадавшим в рамках своей профессиональной компетенции. В последнее время в программах профессиональной подготовки водителей коммерческого транспорта все больше внимания уделяется оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим в аварии.

Это дало подсказку о дополнительной комплектации грузовиков дефибрилляторами. Конечно, для этого водители такого транспорта проходят короткий курс по пользованию реанимационными аппаратами в различных экстремальных условиях применения.

Фото: dutchmed.ro

Дефибрилляторами (АЗД) водители фур помогут еще до приезда карет неотложной медицинской помощи восстановить нормальное кровообращение и спасти человеческие жизни. Именно поэтому при утверждении нового бюджета в статью повышения безопасности из 16 программ общей стоимостью 3,9 миллиона австралийских долларов (78,9 млн грн) был утвержден план оснащения грузовиков профессиональными дефибрилляторами.

Для начала устройствами АЗД (AED) укомплектуют 50 грузовиков большой размерной группы. Водители этих транспортных средств пройдут профессиональную медицинскую подготовку, в том числе по использованию дефибрилляторов.

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Это будет пилотный проект. В случае успешной реализации на практике, а это по прогнозам должно быть успешным, количество грузовиков с таким оборудованием в будущем начнет расти.

В Европе такая практика уже существует. В свое время наши коллеги из 40ton.net об этом писали. Водитель автомобиля из Дании Ким Анкер собственными глазами увидел как его коллега в трагической аварии умер от остановки сердца.

Ким Анкер и его личная Scania R520 с дефибриллятором. Фото: архив Кима Анкера

Поэтому, заказывая свой новый автомобиль, господин Анкер заказал укомплектовать кабину дефибриллятором. Такое устройство для регулирования сердечного ритма может в нужную минуту восстановить нормальное кровообращение и спасти жизнь не только пострадавшему в аварии, но и при обычном сердечном приступе.

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Таким образом в кабине Scania R520 появился дефибриллятор. Водитель зарегистрировал дефибриллятор в датском фонде TrygFonden, который занимается оказанием первой помощи.

Благодаря такому решению владелец грузовика может получить на смартфон оповещение о необходимости помочь дефибриллятором где-то в непосредственной близости.