Далекобійників в Нідерландах хочуть прирівняти до туристів

Все це розгортається через великий дефіцит муніципального бюджету – надходження впали, а затратна частина не зменшилася. Про цю новину розповів логістичний ресурс etransport.pl.

Оскільки містечко стоїть на доволі пожвавленій автодорозі A67, то усі довколишні стоянки вантажного транспорту, що транзитом йдуть повз Астен, можуть суттєво зміцнити фінансовий стан мерії.

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Щоправда, перше опитування далекобійників щодо нового збору дало негативну оцінку можливому податку. Скажімо, на одній із найпопулярніших приватних стоянок водії фур за кожну годину відпочинку в зоні паркування платять 1 євро.

Який тариф там буде встановлено на далекобійників-туристів, ще невідомо, але в мерії вже заявили, що тільки зі стоянки Truckstop Truck-Inn Nobis муніципалітет зможе за рік зняти 13 000 євро у вигляді місцевого збору з водіїв вантажівок.

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Сума не така вже й велика. Вочевидь, справи у місцевій громаді з фінансами й справді кепські, коли навіть на такі суми там ладні ввести збір. Однак це тільки наміри. Остаточне рішення має бути прийняте 12 листопада на засіданні муніципальної ради.