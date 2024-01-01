Дальнобойщиков в Нидерландах хотят приравнять к туристам

Все это разворачивается из-за большого дефицита муниципального бюджета – поступления упали, а затратная часть не уменьшилась. Об этой новости рассказал логистический ресурс etransport.pl.

Поскольку городок стоит на довольно оживленной автодороге A67, то все близлежащие стоянки грузового транспорта, что транзитом идут мимо Астен, могут существенно укрепить финансовое состояние мэрии.

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Правда, первый опрос дальнобойщиков относительно нового сбора дал негативную оценку возможному налогу. Скажем, на одной из самых популярных частных стоянок водители фур за каждый час отдыха в зоне парковки платят 1 евро.

Какой тариф там будет установлен на дальнобойщиков–туристов, еще неизвестно, но в мэрии уже заявили, что только со стоянки Truckstop Truck-Inn Nobis муниципалитет сможет за год снять 13 000 евро в виде местного сбора с водителей грузовиков.

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Сумма не такая уж и большая. Очевидно, дела в местной общине с финансами действительно плохи, когда даже на такие суммы там готовы ввести сбор. Однако это только намерения. Окончательное решение должно быть принято 12 ноября на заседании муниципального совета.