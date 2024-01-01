"Реф" на напівпричепі отримує електрику з сонячної панелі на даху

Прем’єрний повністю електричний причіп-рефрижератор у Нідерландах з'явився завдяки компаніям Lamberet і Adri & Zoon, які зробили семимильний крок до ще більш екологічного транспорту. Про це сповістили журналісти місцевого ресурсу www.truckstar.nl.

В обох випадках причепи працюють з електричною холодильною установкою Carrier і віссю SAF, що генерує електроенергію для системи охолодження під час руху. Це забезпечує постійну роботу системи охолодження без необхідності заряджати батарею вручну.

Читайте також В рефрижераторах будуть возити дуже делікатний вантаж: що саме

Головне, причіп повністю електричний і без викидів. Для економії енергії йому додали добре ізольований дах, товстіші бічні стінки, автоматичні ролетні двері та повітряну завісу.

Сонячна панель на даху підтримує заряд батареї, а оновлена перегородка покращує ефективність охолодження.

Завдяки телематиці Lynx температура постійно контролюється, що важливо для свіжості продуктів. Окрім переваг для навколишнього середовища, причіп також економитиме щороку понад 4000 євро на паливі.

Фото: сай truckstar.nl