​​Верховная Рада упростила взаимодействие юридических лиц с "военкоматами".

Верховная Рада поддержала внесение изменений в Закон Украины “О мобилизационную подготовку и мобилизацию”, которые будут предоставлять доступ территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) к актуальной информации о транспортных средствах, находящихся в собственности юрлиц и могут быть переданы для доукомплектования ВСУ в особый период.

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“Территориальные органы Министерства внутренних дел Украины ежеквартально представляют в территориальных центров комплектования и социальной поддержки сведения о регистрации (перерегистрации), переоборудование и снятия с учета транспортных средств, находящихся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть предназначены для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период”, – говорится в Законе.

Таким образом, нардепы отменили необходимость юридическим лицам самостоятельно ставить на учет свои транспортные средства в ТЦК и СП. Информацию о зарегистрированных транспортных средствах в бывших воєнкоматів будут оказывать подразделения МВД (сервисные центры), которые регистрируют автомобили.

Изменения вступают в силу со дня опубликования принятого закона.