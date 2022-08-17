​​Верховна Рада спростила взаємодію юридичних осіб з "військкоматами".

Верховна Рада підтримала внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», що надаватимуть доступ територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до актуальної інформації про транспортні засоби, що перебувають у власності юросіб та можуть бути передані для доукомплектування ЗСУ в особливий період.

До речі як вилучають транспорт на потреби оборони

“Територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України щокварталу подають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відомості про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути призначені для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період", – говориться в Законі.

Таким чином, нардепи скасували необхідність юридичним особам самостійно ставити на облік свої транспортні засоби в ТЦК та СП. Інформацію про зареєстровані транспортні засоби до колишніх воєнкоматів будуть надавати підрозділи МВС (сервісні центри), які реєструють автомобілі.

Зміни набувають чинності з дня опублікування прийнятого Закону.