Mercedes-Benz EQS за год владения теряет половину стоимости. В списке худших по остаточной стоимости за год также оказались Nissan Leaf и Jaguar F-Pace.

Эксперты американской некоммерческой организации iSeeCars проанализировали рынок автомобилей со сроком владения один год и определили, какие из них невыгодно продавать. Оказалось, что электрические Mercedes-Benz EQS и Nissan Leaf за 12 месяцев теряют почти половину своей первоначальной стоимости, а Jaguar F-Pace и Alfa Romeo Giulia – более трети.

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После года владения Mercedes-Benz EQS дешевеет на 48,7 процента, или 65,1 тысяч долларов. На втором месте антирейтинга - Nissan Leaf, теряющий 45,7 процента стоимости, или почти 15,8 тысяч долларов. Замыкает тройку худших по этому показателю Jaguar F-Pace: -35,4 процента, или 28,5 тысяч долларов. Чуть меньше падает стоимость Alfa Romeo Giulia - на 33,4 процента, или 16,3 тысячи долларов.

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Следом по убыванию идут Alfa Romeo Stelvio (-32,3 процента, или 17,5 тысяч долларов), Nissan Murano (-32 процента, или 13,8 тысяч долларов) и еще один Mercedes-Benz - S-Class (-31, 5 процента, или почти 45,8 тысяч долларов).

Если же говорить о самых ликвидных моделях, то у Mercedes-Benz это G-Class: за год владения он теряет всего 2,3 процента стоимости, или 4,6 тысяч долларов.

Среди лучших также оказались Range Rover, который не только не дешевеет, но даже дорожает на 2,8 процента, или четыре тысячи долларов, а также Kia Rio, цена на которую через 12 месяцев владения остается на том же уровне, что и на новую.