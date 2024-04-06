Mercedes-Benz EQS за рік володіння втрачає половину вартості. У списку найгірших за залишковою вартістю за рік також опинилися Nissan Leaf та Jaguar F-Pace.

Експерти американської некомерційної організації iSeeCars проаналізували ринок автомобілів із терміном володіння один рік та визначили, які з них невигідно продавати. Виявилося, що електричні Mercedes-Benz EQS та Nissan Leaf за 12 місяців втрачають майже половину своєї початкової вартості, а Jaguar F-Pace та Alfa Romeo Giulia – більше третини.

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Після року володіння Mercedes-Benz EQS дешевшає на 48,7 відсотка, або 65,1 тисяч доларів. На другому місці антирейтингу - Nissan Leaf, що втрачає 45,7 відсотка вартості, або майже 15,8 тисяч доларів. Замикає трійку найгірших за цим показником Jaguar F-Pace: -35,4 відсотка, або 28,5 тисяч доларів. Трохи менше падає вартість Alfa Romeo Giulia — на 33,4 відсотка, або 16,3 тисячі доларів.

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Слідом за спаданням йдуть Alfa Romeo Stelvio (-32,3 відсотка, або 17,5 тисяч доларів), Nissan Murano (-32 відсотки, або 13,8 тисяч доларів) і ще один Mercedes-Benz - S-Class (-31, 5 відсотки, або майже 45,8 тисяч доларів).

Якщо ж говорити про найбільш ліквідні моделі, то у Mercedes-Benz це G-Class: за рік володіння він втрачає всього 2,3 відсотка вартості, або 4,6 тисяч доларів.

Серед кращих також виявилися Range Rover, який не тільки не дешевшає, але навіть дорожчає на 2,8 відсотка, або чотири тисячі доларів, а також Kia Rio, ціна на яку через 12 місяців володіння залишається на тому ж рівні, що і на нову.