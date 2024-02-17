Ще декілька років тому доступних електромобілів було значно менше. Проте, ринок електричних автомобілів з кожним роком стає все популярнішим й зараз дешевих електромобілів стає все більше.

Ціна електромобілів залежить від його оснащення, а зокрема від місткості батареї, пропонованого запасу ходу, кількості електромоторів, швидкості прискорення та габаритів.

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Nissan Leaf

Nissan Leaf став одним з засновників сегмента доступних електромобілів. Актуальне покоління моделі й досі залишається однією з найпривабливіших пропозицій на ринку. Він пропонується з переднім приводом та має запас ходу в близько 400 км. Однак, варто зазначити, що є версії, які використовують застарілий стандарт зарядки CHAdeMO.

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Volvo EX30

Новий електромобіль початкового рівня від Volvo недорогий, а не дешевий. Він має гарний, простий інтер’єр й щедро наповнений функціями. До того ж цей EX30 є одним з найбезпечніших у класі. Нещодавно відбулась офіційна презентація Volvo EX30 в Україні.

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На українському ринку автомобіль пропонується у трьох комплектаціях. Базова - задньопривідна з двигуном потужністю 272 к.с. та батареєю на 51 кВт/год, а запас ходу становить 344 км. Ціна починається 32 000 євро, проте варто зазначити, що перехід від комплектації до комплектації відчутно підвищує вартість.

Hyundai Kona Electric

Kona Electric нещодавно отримала оновлення й тепер має більше простору в салоні. Авто пропонується виключно з моноприводом. Комплектація Electric SE має двигун потужністю 133 кінських сили в поєднанні з акумулятором на 48,6 кВт/год, з прогнозованим запасом ходу 470 км.

Варіації Electric SEL і Limited отримують потужніший двигун на 201 кінську силу в поєднанні з акумулятором місткістю 64,8 кВт/год, якого, за словами Hyundai, достатньо аби подолати 420 км.

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Volkswagen ID.4

Електричний кросовер VW ID.4 став найпопулярнішим електромобілем в Україні за 2023 рік. Це легко пояснюється його якісними характеристиками, які отримує покупець за досить скромну ціну. Вартість імпортованої моделі з Китаю починається від 30 000 доларів. До того ж ID.4 є значно більшим за своїх конкурентів.

Повнопривідний варіант кросовера оснащується батареєю на 82 кВт/год та двома електромоторами загальною потужністю 312 к.с. Запас ходу електромобіля становить близько 400 км.

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Tesla Model 3

Model 3 – один з найпопулярніших електричних седанів у світі. Модель оснащена як моно-, так і повним приводом. Базова задньопривідна версія може подолати 440 км на одному заряді, тоді як версія з двома електромоторами пропонує запас ходу в 550 км.

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Nissan Ariya

Nissan Ariya, другий електромобіль бренду Nissan, вражає сильними технічними характеристиками, гарною ціною та оригінальним інтер’єром. Базовий двигун FWD забезпечує 350 км запасу ходу. Вартість імпортованої моделі з Китаю починається з 30 000 доларів, що робить авто прямим конкурентом VW ID.4 в нашій країні. Також доступна модель з повним приводом, але вона коштує значно дорожче.

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Toyota bZ4X



Перший справжній електромобіль від Toyota – bZ4X пропонує досить незвичний дизайн екстер’єру та інтер’єру, який може сподобатись не всім. Базові передньоприводні версії, імпортовані з Китаю, також можна придбати за 30 000 доларів. Повнопривідна версія авто також доступна. Toyota bZ4X має батарею місткістю 71,4 кіловат-години, яка забезпечує приблизно 400 км запасу ходу.