Еще несколько лет назад доступных электромобилей было немного. Однако, рынок электрических автомобилей с каждым годом становится все популярнее и сейчас дешевых электромобилей становится все больше.

Цена электромобилей зависит от его оснащения, а в частности от емкости батареи, предлагаемого запаса хода, количества электромоторов, скорости ускорения и габаритов.

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Nissan Leaf

Nissan Leaf стал одним из основателей сегмента доступных электромобилей. Актуальное поколение модели до сих пор остается одним из самых привлекательных предложений на рынке. Он предлагается с передним приводом и имеет запас хода в около 400 км. Однако, стоит отметить, что есть версии, которые используют устаревший стандарт зарядки CHAdeMO.

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Volvo EX30

Новый электромобиль начального уровня от Volvo недорогой, а не дешевый. Он имеет красивый, простой интерьер и щедро наполнен функциями. К тому же этот EX30 является одним из самых безопасных в классе. Недавно состоялась официальная презентация Volvo EX30 в Украине.

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На украинском рынке автомобиль предлагается в трех комплектациях. Базовая - заднеприводная с двигателем мощностью 272 л.с. и батареей на 51 кВт/ч, а запас хода составляет 344 км. Цена начинается 32 000 евро, однако стоит отметить, что переход от комплектации к комплектации ощутимо повышает стоимость.

Hyundai Kona Electric

Kona Electric недавно получила обновление и теперь имеет больше пространства в салоне. Авто предлагается исключительно с моноприводом. Комплектация Electric SE имеет двигатель мощностью 133 лошадиных силы в сочетании с аккумулятором на 48,6 кВт/ч, с прогнозируемым запасом хода 470 км.

Вариации Electric SEL и Limited получают мощный двигатель на 201 лошадиную силу в сочетании с аккумулятором емкостью 64,8 кВт/ч, которого, по словам Hyundai, достаточно, чтобы преодолеть 420 км.

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Volkswagen ID.4

Электрический кроссовер VW ID.4 стал самым популярным электромобилем в Украине за 2023 год. Это легко объясняется его качественными характеристиками, которые получает покупатель за достаточно скромную цену. Стоимость импортированной модели из Китая начинается от 30 000 долларов. К тому же ID.4 является значительно крупнее своих конкурентов.

Полноприводный вариант кроссовера оснащается батареей на 82 кВт/ч и двумя электромоторами общей мощностью 312 л.с. Запас хода электромобиля составляет около 400 км.

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Tesla Model 3

Model 3 – один из самых популярных электрических седанов в мире. Модель оснащена как с моно, так и полным приводом. Базовая заднеприводная версия может преодолеть 440 км на одном заряде, тогда как версия с двумя электромоторами предлагает запас хода в 550 км.

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Nissan Ariya

Nissan Ariya, второй электромобиль бренда Nissan, поражает сильными техническими характеристиками, хорошей ценой и оригинальным интерьером. Базовый двигатель FWD обеспечивает 350 км запаса хода. Стоимость импортированной модели из Китая начинается с 30 000 долларов, что делает авто прямым конкурентом VW ID.4 в нашей стране. Также доступна модель с полным приводом, но она стоит значительно дороже.

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Toyota bZ4X



Первый настоящий электромобиль от Toyota – bZ4X предлагает довольно необычный дизайн экстерьера и интерьера, который может понравиться не всем. Базовые переднеприводные версии, импортированы из Китая, также можно приобрести за 30 000 долларов. Полноприводная версия авто также доступна. Toyota bZ4X имеет батарею емкостью 71,4 киловатт-часа, которая обеспечивает примерно 400 км запаса хода.