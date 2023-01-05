Вопрос обогрева в электромобилях стоит достаточно остро, поскольку у них нет «бесплатного» источника тепла, как у традиционных автомобилей. Для электричек пояса безопасности с подогревом вполне могут стать востребованной опцией.

Трехточечные ремни безопасности прошли долгий путь с тех пор, как Volvo бесплатно отдала патент много десятилетий назад. Некоторые автопроизводители встраивают подушки безопасности внутрь ремня, но у ZF есть другая идея.

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Тепловой пояс имеет форму ремня безопасности с подогревом, который служит теплыми объятиями. В основном он предназначен для электромобилей – будет повышать эффективность обогрева в холодную погоду. Считается, что автомобиль будет тратить меньше заряда батареи, чтобы прогреть весь салон.

Хотя это может показаться трюком, то же было сказано о руле с подогревом. ZF сократила цифры и подсчитала, что запас хода электромобиля при низких температурах может увеличиться на 15 процентов. Встроенные нагревательные провода встроены в ремень безопасности, чтобы обеспечить равномерное ощущение тепла при минимальном увеличении толщины ленты.

Используя около 70 Вт мощности, ремни безопасности могут нагреваться до 40 градусов Цельсия. ZF говорит, что его тепловой ремень ведет себя как обычный ремень безопасности, то есть автомобиль не требует никаких модификаций, чтобы приспособить его. Нагревательные проводники вплетены в структуру ремня безопасности, а расположение контактных элементов для электрических цепей обогрева было выбрано таким образом, чтобы не мешать работе или втягиванию ремня. Соответственно, стандартные намотчики ремней работают, а уровень безопасности остается неизменным.

Следует отметить, что ремень безопасности с подогревом – не абсолютная премьера. В конце 2018 года Ford подал заявку на патент USPTO, опубликовав 31-страничный документ, в котором подробно описано, как работает технология. Было показано несколько вариаций концепции с разными дизайнами, но идея в основном была одинаковой. Приблизительно через год Mercedes представил Experimental Safety Vehicle (ESF) на основе GLE, который также имел ремни безопасности с подогревом.

До сих пор непонятно, намерены ли автопроизводители внедрять эту технологию, но если есть реальные преимущества эффективности, ожидайте, что когда электромобили появятся ремни безопасности с подогревом.