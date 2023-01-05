Питання обігріву в електромобілях стоїть досить гостро, оскільки в них немає «безплатного» джерела тепла, як у традиційних авто. Для електричок паски безпеки з підігрівом цілком можуть стати затребуваною опцією.

Триточкові ремені безпеки пройшли довгий шлях з тих пір, як Volvo безкоштовно віддала патент багато десятиліть тому. Деякі автовиробники монтують подушки безпеки всередину паска, але ZF має іншу ідею.

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Тепловий пояс, який, як випливає з назви, має форму ременя безпеки з підігрівом, який служить теплими обіймами. В основному він призначений для електромобілів – щоб підвищував ефективність обігріву в холодну погоду. Вважається, що автомобіль буде витрачати менше заряду батареї, щоб прогріти весь салон.

Хоча це може здатися трюком, те ж саме було сказано про кермо з підігрівом. ZF скоротила цифри та підрахувала, що запас ходу електромобіля за низьких температур може збільшитися на 15 відсотків. Вбудовані нагрівальні провідники вбудовані в ремінь безпеки, щоб забезпечити рівномірне відчуття тепла при мінімальному збільшенні товщини стрічки.

Використовуючи близько 70 Вт потужності, ремені безпеки можуть нагріватися до 40 градусів Цельсія. ZF каже, що його тепловий ремінь поводиться як звичайний ремінь безпеки, тобто автомобіль не потребує жодних модифікацій, щоб пристосувати його. Нагрівальні провідники вплетені в структуру ременя безпеки, а розташування контактних елементів для електричних ланцюгів обігріву було вибрано таким чином, щоб не заважати роботі або втягуванню ременя. Відповідно, стандартні намотувачі ременів працюють, а рівень безпеки залишається незмінним.

Слід зазначити, що ремінь безпеки з підігрівом – не абсолютна прем'єра. Наприкінці 2018 року Ford подав заявку на патент до USPTO, опублікувавши 31-сторінковий документ, у якому детально описано, як працює технологія. Було показано кілька варіацій концепції з різними дизайнами, але ідея в основному була однаковою. Приблизно через рік Mercedes представив Experimental Safety Vehicle (ESF) на основі GLE, який також мав ремені безпеки з підігрівом.

Досі незрозуміло, чи мають намір автовиробники впроваджувати цю технологію, але якщо є реальні переваги ефективності, очікуйте, що колись у електромобілів з’являться ремені безпеки з підігрівом.