Renault Austral узнает владельца и здоровается с ним по имени

Renault показал обновленный гибридный кроссовер Austral, воплощающий новый язык дизайна бренда. Среди новых функций - автоматическая система распознавания водителя для персонализированного приветствия.

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Austral - кроссовер С-класса, который продается в Европе с 2020 года, но не доступен в Украине. Компактный снаружи, просторный и модульный внутри, он является наиболее универсальным автомобилем в своем сегменте. Новый Renault Austral получил современный макияж с полностью измененной передней частью. Признаки нового языка дизайна Renault заметны на большинстве элементов кузова, придавая ему общий вид, который соответствует другим моделям C- и D-сегментов модельного ряда.

Атмосфера в салоне перекликается с элегантностью внешнего вида благодаря новым передним сиденьям и обивке. Он также получил технологии, конкурирующие с высшими сегментами рынка, с распознаванием водителя и новыми приложениями.

Благодаря полностью гибридной силовой установке E-Tech 200 ch и многорежимной автоматической коробке передач без сцепления, оптимизированной в течение всего жизненного цикла, он предлагает одно из лучших соотношений мощности, топливной экономичности и комфорта вождения на рынке. Системы 4Control Advanced, Multi-Sense и 32 ADAS нового поколения также способствуют уровню комфорта вождения и бортовой безопасности на уровне с лучшими.

Новый Renault Austral доступен в трех комплектациях: Evolution, Techno и Esprit Alpine. Renault Austral, который производится на заводе в Паленсии в Испании, будет доступен в нескольких европейских странах еще до начала лета.