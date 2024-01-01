Renault Austral впізнає власника та вітається з ним на ім'я

Renault показав оновлений гібридний кросовер Austral, що втілює нову мову дизайну бренду. Серед нових функцій – автоматична система розпізнавання водія для персоналізованого привітання.

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Austral - кросовер С-класу, який продається в Європі з 2020 року, але не доступний в Україні. Компактний зовні, просторий і модульний всередині, він є найбільш універсальним автомобілем у своєму сегменті. Новий Renault Austral отримав сучасний макіяж з повністю зміненою передньою частиною. Ознаки нової мови дизайну Renault помітні на більшості елементів кузова, надаючи йому загальний вигляд, який відповідає іншим моделям C- і D-сегментів модельного ряду.

Атмосфера в салоні перегукується з елегантністю зовнішнього вигляду завдяки новим переднім сидінням та оббивці. Він також отримує технології, що конкурують з вищими сегментами ринку, з розпізнаванням водія та новими додатками.

Завдяки повністю гібридній силовій установці E-Tech 200 ch та багаторежимній автоматичній коробці передач без зчеплення, оптимізованій протягом усього життєвого циклу, він пропонує одне з найкращих співвідношень потужності, паливної економічності та комфорту водіння на ринку. Системи 4Control Advanced, Multi-Sense та 32 ADAS нового покоління також сприяють рівню комфорту водіння та бортової безпеки на рівні з найкращими.

Новий Renault Austral доступний у трьох комплектаціях: Evolution, Techno та Esprit Alpine. Renault Austral, який виробляється на заводі в Паленсії в Іспанії, буде доступний у кількох європейських країнах ще до початку літа.