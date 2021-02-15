Серия R.S. от Renault Sport предусматривает более мощные "горячие" версии моделей из линейки марки, а машины серии R.S. Line – только выглядят спортивно.

Серия R.S. от Renault Sport предусматривает более мощные "горячие" версии моделей из линейки марки, а машины серии R.S. Line-только выглядят спортивно.

Смотрите также: Микроавтобус Nissan NV300 Combi обновился снаружи и внутри

Субкомпактный кроссовер Renault Capture в исполнении R.S. Line можно узнать по характерному переднему бамперу, решетке радиатора с особым дизайном, заднему декоративному диффузору серого цвета, 18-дюймовым легкосплавным дискам Le Castellet и шильдикам R.S. Line на корме и по бокам.

В салоне появились надписи Renault Sport, красные акценты на сиденьях, дверных картах, вентиляционных отверстиях и рулевом колесе, обтянутом перфорированной кожей. Ремни безопасности и обод рычага переключения передач также декорированы красным, а довершают спортивный вид интерьера карбоновые вставки на перед панели.

Оснащение Capture R.S. Line включает в себя тонированные задние окна, передние и задние датчики парковки, 10-дюймовую цифровую панель приборов, камеру заднего вида, электрохромное зеркало заднего вида и беспроводную зарядную панель.

Дома во Франции Renault Captur R.S. Line доступен с бензиновым двигателем TCe мощностью 140 лошадиных сил по цене от 28 400 евро (958 550 гривен). Гибридная версия E-Tech Plug-In мощностью 160 лошадиных сил стоит от 37 050 евро (1 250 504 гривен).

Фото: Renault Captur R.S. Line / Renault